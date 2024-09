Policja również obecna na pierwszej linii frontu. Praca służb podczas wrześniowych powodzi w Polsce Powrót Drukuj Wrzesień 2024 roku okazał się miesiącem trudnych prób dla wielu regionów Polski. Intensywne opady deszczu spowodowały gwałtowny wzrost poziomu wód w rzekach, co doprowadziło do rozległych powodzi. W obliczu tej katastrofy naturalnej, policjanci stanęli na wysokości zadania, niosąc pomoc poszkodowanym i zabezpieczając zagrożone tereny.

Jednym z priorytetowych zadań policji jest ewakuacja osób z zagrożonych terenów. Funkcjonariusze organizują akcje ratunkowe, pomagają mieszkańcom w transporcie do bezpiecznych miejsc i zapewniają im niezbędną opiekę. Policjanci patrolują zalane tereny, aby zapobiec grabieżom i innym przestępstwom. Dbają również o bezpieczeństwo osób, które z różnych powodów pozostały w swoich domach. W wielu przypadkach policjanci są pierwszymi osobami, które docierają do poszkodowanych. Dlatego też muszą być przygotowani do udzielania pierwszej pomocy.

Policja ściśle współpracuje z innymi służbami takimi jak: straż pożarna, ratownictwo wodne czy wojsko. Wspólnymi siłami podejmują działania mające na celu ograniczenie skutków powodzi.

Praca policjantów podczas powodzi jest niezwykle trudna i obarczona dużym ryzykiem. Funkcjonariusze muszą działać w ekstremalnych warunkach, często narażając własne zdrowie i życie.

Długie godziny pracy i intensywny wysiłek fizyczny prowadzą do szybkiego zmęczenia lecz świadomość, że od ich działań zależy życie i zdrowie innych osób, powoduje uczucie braku wyczerpania i chęć nieustannej pomocy.

Policjanci są narażeni na wiele zagrożeń takich jak: porażenie prądem, utonięcie, czy licznego rodzaju urazy i kontuzje.

Mundurowi podczas wrześniowych powodzi w Polsce wykazali się niezwykłym poświęceniem i profesjonalizmem. Dzięki ich zaangażowaniu uratowano wiele ludzkich żyć i ograniczono straty materialne. Ich praca jest dowodem na to, że służby mundurowe są zawsze gotowe, aby nieść pomoc potrzebującym.

Brodniccy funkcjonariusze, również brali czynny udział w pomocy na południu Polski. Do służby na zalanych terenach zostali oddelegowani „wodniacy”, którzy to w pierwszych dniach pomagali w rozwożeniu i układaniu wałów ochronnych z worków wypełnionych piaskiem. Gdy już fala do nich dotarła, pomagali w ewakuacji mieszkańców, często nosząc ich na rękach, ponieważ nie można było dotrzeć do nich łodzią, a tym bardziej samochodem. Przeczesywali budynki celem poszukiwania ludzi, a także dostarczali żywność tym, którzy nie chcieli opuścić swoich gospodarstw. Był to bardzo pracowity dla nich czas.

Nasi policjanci wrócili już do swojej jednostki cali i zdrowi.

Film VID-20240925-WA0029.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik VID-20240925-WA0029.mp4 (format mp4 - rozmiar 4.09 MB)